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Зеленський і Байден зустрінуться влітку – тимчасовий повірений США

Вівторок, 20 липня 2021, 15:01

Президенти України та Сполучених Штатів зустрінуться цього літа, але точна дата поки невідома.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю Радіо Свобода сказав тимчасовий повірений у справах США, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент.

"Коли президент Байден та президент Зеленський спілкувалися вдруге, президент Байден запропонував, щоб зустріч була в липні або пізніше влітку. Тобто зустріч буде, трохи пізніше. Не в липні, а, думаю, в серпні", – сказав Кент.

На запитання, чи є наразі які-небудь перепони для зустрічі Зеленського та Байдена, Кент заперечив і додав, що "зараз питання лише в тому, щоб знайти час у розкладі президента Байдена".

"Як я казав, зустріч буде влітку. Але не зараз", – зазначив Кент.

Кент тимчасово керує американським посольством в Україні на період відпустки тимчасової повіреної у справах США в Україні Крістіни Квін.

Раніше ЗМІ повідомляли, що візит Зеленського до США відбудеться в серпні, а не липні, як про це неодноразово повідомляла українська сторона після телефонної розмови президентів України та США.

Минулого тижня прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що усі узгодження щодо візиту Зеленського до США перебувають на фінальній стадії і найближчим часом будуть озвучені дата й програма.

Теми: ЗеленськийБайденСШАУкраїна


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