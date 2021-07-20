Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский и Байден встретятся летом - временный поверенный США

Вторник, 20 июля 2021, 15:01

Президенты Украины и Соединенных Штатов встретятся этим летом, но точная дата пока неизвестна.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью Радио Свобода сказал временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

"Когда президент Байден и президент Зеленский общались во второй раз, президент Байден предложил, чтобы встреча была в июле или позже летом. То есть встреча будет, чуть позже. Не в июле, а думаю, в августе", - сказал Кент.

На вопрос, есть ли сейчас какие-либо препятствия для встречи Зеленского и Байдена, Кент возразил и сказал, что "сейчас вопрос только в том, чтобы найти время в расписании президента Байдена".

"Как я говорил, встреча будет летом. Но не сейчас", - отметил Кент.

Кент временно руководит американским посольством в Украине на период отпуска временного поверенного в делах США в Украине Кристины Квин.

Ранее СМИ сообщали, что визит Зеленского в США состоится в августе, а не июле, как об этом неоднократно сообщала украинская сторона после телефонного разговора президентов Украины и США.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что все согласования по визиту Зеленского в США находятся на финальной стадии и в ближайшее время будут озвучены дата и программа.

Темы: ЗеленскийБайденСШАУкраина
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украине есть угроза "взрывного" роста COVID – НАН

Больных COVID в России на самом деле может быть в 5 раз больше – СМИ

Новости 20 июля: космический полет Безоса, пятый этап вакцинации

фотоГСЧС об аварии на "РовноАзот": Угрозы людям и природе нет

Бой Усика с Джошуа состоится в сентябре – официально

фото, видеоНа заводе "Ровноазот" произошла авария: на город надвигается облако рыжего дыма

Все новости...
Зеленский
Зеленский и Санду договорились ускорить строительство моста через Днестр
Зеленский упрекнул ЕС за игнорирование европейских стремлений Украины
Депутаты внесли 1200 правок в антиолигархический законопроект Зеленского
Последние новости
23:53
фотоЗахватил судно в Индийском океане: в Украине первое подозрение за пиратство
23:29
фотоВ Испании завершили строительство самого высокого жилого дома в ЕС
23:11
В Украине есть угроза "взрывного" роста COVID – НАН
22:44
Число жертв наводнения в Германии продолжает расти
22:19
Больных COVID в России на самом деле может быть в 5 раз больше – СМИ
21:57
Новости экономики: Безос слетал в космос, теневые зарплаты
21:41
С помощью шпионской программы Pegasus могли следить за Макроном и министрами
21:23
фото, видеоУ МВД провели митинг в пятую годовщину убийства Шеремета
21:14
Из НБУ уходит еще один директор департамента
20:59
Новости 20 июля: космический полет Безоса, пятый этап вакцинации
Все новости...