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Зеленский и Байден встретятся летом - временный поверенный США

Вторник, 20 июля 2021, 15:01
Зеленский и Байден встретятся летом - временный поверенный США

Президенты Украины и Соединенных Штатов встретятся этим летом, но точная дата пока неизвестна.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью Радио Свобода сказал временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

"Когда президент Байден и президент Зеленский общались во второй раз, президент Байден предложил, чтобы встреча была в июле или позже летом. То есть встреча будет, чуть позже. Не в июле, а думаю, в августе", - сказал Кент.

На вопрос, есть ли сейчас какие-либо препятствия для встречи Зеленского и Байдена, Кент возразил и сказал, что "сейчас вопрос только в том, чтобы найти время в расписании президента Байдена".

"Как я говорил, встреча будет летом. Но не сейчас", - отметил Кент.

Кент временно руководит американским посольством в Украине на период отпуска временного поверенного в делах США в Украине Кристины Квин.

Ранее СМИ сообщали, что визит Зеленского в США состоится в августе, а не июле, как об этом неоднократно сообщала украинская сторона после телефонного разговора президентов Украины и США.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что все согласования по визиту Зеленского в США находятся на финальной стадии и в ближайшее время будут озвучены дата и программа.

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Темы: ЗеленскийБайденСШАУкраина
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