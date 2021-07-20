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Кулеба: Треба об'єднатися, щоб РФ не перетворила Чорне море на своє "внутрішнє озерце"

Вівторок, 20 липня 2021, 15:05

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав причорноморські країни об’єднатися, щоб не дати Росії перетворити Чорне море на своє "внутрішнє озерце".

Джерело: Facebook-сторінка міністра

Пряма мова: "Якщо країни Чорного моря і члени НАТО, плюс Україна Грузія і можна навіть знайти місце для Молдови в цьому механізмі не об’єднають свої зусилля, то Росія перетворить Чорне море на своє внутрішнє озеро. Поділить його навпіл і почне владарювати в своїй зоні.

Ця тема була предметно проговорена, що треба зробити, щоб вирівняти безпекову ситуацію у Чорному морі?

Україна має конкретні ідеї, пропозиції з цього приводу і ми їх зараз обговорюємо як з грузинами, молдованами, так і державами членами НАТО, які є причорноморськими дружніми до нас - Румунія Болгарія та Туреччина".

Деталі: За його словами, протидіяти російським окупаційним намірам Україні, Грузії та Молдові потрібно разом.

Кулеба додав, що Україна і надалі буде відмежовуватися від російських тез щодо спільного минулого, "єдиного народа" та "русского міра".

Пряма мова: "Можливо у нас і було спільне минуле з Російською Федерацією, але спільне майбутнє у нас буде з іншими. На жаль, РФ себе дискредитувала і ми не можемо їй вірити.

Ми маємо будувати з нею відносини, тому що вона залишається політичною реальністю. Ми маємо дбати про свою безпеку, але майбутнє України, Молдови і Грузії знаходиться в Європі". 

Альона Мазуренко, УП
Теми: Чорне мореКулеба ДмитроНАТОРосія


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