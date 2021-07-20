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Кулеба: Треба об'єднатися, щоб РФ не перетворила Чорне море на своє "внутрішнє озерце"

Вівторок, 20 липня 2021, 15:05
Кулеба: Треба об'єднатися, щоб РФ не перетворила Чорне море на своє внутрішнє озерце

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав причорноморські країни об’єднатися, щоб не дати Росії перетворити Чорне море на своє "внутрішнє озерце".

Джерело: Facebook-сторінка міністра

Пряма мова: "Якщо країни Чорного моря і члени НАТО, плюс Україна Грузія і можна навіть знайти місце для Молдови в цьому механізмі не об’єднають свої зусилля, то Росія перетворить Чорне море на своє внутрішнє озеро. Поділить його навпіл і почне владарювати в своїй зоні.

Ця тема була предметно проговорена, що треба зробити, щоб вирівняти безпекову ситуацію у Чорному морі?

Україна має конкретні ідеї, пропозиції з цього приводу і ми їх зараз обговорюємо як з грузинами, молдованами, так і державами членами НАТО, які є причорноморськими дружніми до нас - Румунія Болгарія та Туреччина".

Деталі: За його словами, протидіяти російським окупаційним намірам Україні, Грузії та Молдові потрібно разом.

Кулеба додав, що Україна і надалі буде відмежовуватися від російських тез щодо спільного минулого, "єдиного народа" та "русского міра".

Пряма мова: "Можливо у нас і було спільне минуле з Російською Федерацією, але спільне майбутнє у нас буде з іншими. На жаль, РФ себе дискредитувала і ми не можемо їй вірити.

Ми маємо будувати з нею відносини, тому що вона залишається політичною реальністю. Ми маємо дбати про свою безпеку, але майбутнє України, Молдови і Грузії знаходиться в Європі". 

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Чорне мореКулеба ДмитроНАТОРосія
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