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Кулеба: Надо объединиться, чтобы РФ не превратила Черное море на свое "внутреннее озеро"

Вторник, 20 июля 2021, 15:05

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал причерноморские страны объединиться, чтобы не дать России превратить Черное море в свое "внутреннее озеро".

Источник: Facebook-страница министра

Прямая речь: "Если страны Черного моря и НАТО, плюс Украина Грузия и можно даже найти место для Молдовы в этом механизме, не объединит свои усилия, то Россия превратит Черное море на свое внутреннее озеро. Разделит его пополам и начнет властвовать в своей зоне.

Эта тема была предметно проговорена, что надо сделать, чтобы выровнять ситуацию безопасности в Черном море?

Украина имеет конкретные идеи, предложения по этому поводу и мы их сейчас обсуждаем как с грузинами, молдаванами, так и государствами-членами НАТО, которые являются причерноморскими и дружественными к нам - Румыния, Болгария и Турция".

Детали: По его словам, противодействовать российским оккупационным намерениям Украине, Грузии и Молдове нужно вместе.

Кулеба отметил, что Украина и в дальнейшем будет уходить от российских тезисов относительно общего прошлого, "единого народа" и "русского мира".

Прямая речь: "Возможно, у нас и было общее прошлое с Российской Федерацией, но общее будущее у нас будет с другими. К сожалению, РФ себя дискредитировала и мы не можем ей верить.

Мы должны строить с ней отношения, потому что она остается политической реальностью. Мы должны заботиться о своей безопасности, но будущее Украины, Молдовы и Грузии находится в Европе".

Алена Мазуренко, УП
Темы: Черное мореКулеба ДмитрийНАТОРосcия
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