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Фінляндія з 26 липня відкриється для вакцинованих українців

Вівторок, 20 липня 2021, 15:08
Фінляндія з 26 липня відкриється для вакцинованих українців

Фінляндія дозволить в’їзд для повністю вакцинованих громадян України з 26 липня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Фінляндія з 26 липня відкривається для українців, які пройшли повний курс вакцинації. Детальні умови в’їзду та список визнаних вакцин є на інтерактивній карті МЗС (спойлер: індійські та китайські там є)", - написав Кулеба у Twitter.

На сайті Інституту національного здоров'я Фінляндії вказано, що окрім визнаних в ЄС вакцин також визнаються вакцини Covishield, CoronoVac та BIBP/Sinopharm, які використовуються в Україні.

Повний курс вакцинації має бути завершений щонайменше за 14 днів до в'їзду до Фінляндії.

Нагадаємо, Латвія та Естонія відкрили кордони для українських громадян для всіх типів подорожей, в тому числі з метою туризму.

Раніше Бельгія відкрилася для українців згідно з рекомендацією Ради ЄС.

Як відомо, держави ЄС ухвалили рішення внести Україну до списку держав, щодо яких країнам-членам рекомендовано зняти ковідні обмеження на в’їзд.

Читайте також: Подорожі повертаються: правила в’їзду українських туристів до Шенгену і не тільки

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Теми: ФінляндіяУкраїнатуризмвакцинаціяCovid-2019
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