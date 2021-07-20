Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Финляндия с 26 июля откроется для вакцинированных украинцев

Вторник, 20 июля 2021, 15:08
Финляндия с 26 июля откроется для вакцинированных украинцев

Финляндия разрешит въезд для полностью вакцинированных граждан Украины с 26 июля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Финляндия с 26 июля открывается для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации. Подробные условия въезда и список признанных вакцин есть на интерактивной карте МИД (спойлер: индийские и китайские там есть)", - написал Кулеба в Twitter.

На сайте Института национального здоровья Финляндии указано, что кроме признанных в ЕС вакцин также признаются вакцины Covishield, CoronoVac и BIBP/Sinopharm, которые используются в Украине.

Полный курс вакцинации должен быть завершен менее чем за 14 дней до въезда в Финляндию.

Напомним, Латвия и Эстония открыли границы для украинских граждан для всех типов путешествий, в том числе с целью туризма.

Ранее Бельгия открылась для украинцев согласно рекомендации Совета ЕС.

Как известно, государства ЕС приняли решение внести Украину в список государств, в отношении которых странам-членам рекомендовано снять ковидные ограничения на въезд.

Читайте также: Путешествия возвращаются: правила въезда украинских туристов в Шенген и не только

"Украинская правда" в Threads

Темы: ФинляндияУкраинатуризмвакцинацияCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Финляндия
Финляндия выделит около 105 млн евро на военную поддержку Украины
Банк в Финляндии разрешил Ротенбергу вывести активы незадолго до наложения санкций ЕС
Россияне начали продавать дачи в Финляндии после ужесточения ограничений на въезд в страну
Последние новости
03:50
В оккупированном Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
Все новости...
Реклама: