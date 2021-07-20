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За кордоном проживають від 3 до 5 мільйонів українців – демограф

Вівторок, 20 липня 2021, 15:44

За межами Україні поживають від трьох до п'яти мільйонів її громадян.

Джерело: директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова на форумі "Україна 30. Трудові ресурси"

Пряма мова: "Щонайменше три мільйони, щонайбільше п'ять мільйонів осіб".

Деталі: Таку відповідь вона дала на запитання, скільки наразі українських мігрантів проживають за кордоном.

За словами Лібанової, головною причиною еміграції українців є нерівність між країнами, і люди переїжджають туди, де кращі умови для життя.

На думку експертки, справа тут не у вищих зарплатах, а в тому, що українці не бачать свого майбутнього на батьківщині.

На її переконання, аби повернути людей до країни, необхідно дати їм упевненість, що світле майбутнє може бути і в Україні, що їхня рідна держава рухається у потрібному напрямку.

Українська правда
Теми: міграціяУкраїнасвіт


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