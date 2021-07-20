За рубежом проживают от 3 до 5 миллионов украинцев – демограф

За пределами Украины поживают от трех до пяти миллионов ее граждан.

Источник: директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова на форуме "Украина 30. Трудовые ресурсы"

Прямая речь: "Минимум три миллиона, максимум пять миллионов человек".

Детали: Такой ответ она дала на вопрос, сколько сейчас украинских мигрантов проживают за рубежом.

По словам Либановой, главной причиной эмиграции украинцев является неравенство между странами, и люди переезжают туда, где лучшие условия для жизни.

По мнению эксперта, дело здесь не в более высоких зарплатах, а в том, что украинцы не видят своего будущего на родине.

По ее убеждению, чтобы вернуть людей в страну, необходимо дать им уверенность, что светлое будущее может быть и в Украине, что их родное государство движется в нужном направлении.