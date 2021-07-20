Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

За рубежом проживают от 3 до 5 миллионов украинцев – демограф

Вторник, 20 июля 2021, 15:44

За пределами Украины поживают от трех до пяти миллионов ее граждан.

Источник: директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова на форуме "Украина 30. Трудовые ресурсы"

Прямая речь: "Минимум три миллиона, максимум пять миллионов человек".

Детали: Такой ответ она дала на вопрос, сколько сейчас украинских мигрантов проживают за рубежом.

По словам Либановой, главной причиной эмиграции украинцев является неравенство между странами, и люди переезжают туда, где лучшие условия для жизни.

По мнению эксперта, дело здесь не в более высоких зарплатах, а в том, что украинцы не видят своего будущего на родине.

По ее убеждению, чтобы вернуть людей в страну, необходимо дать им уверенность, что светлое будущее может быть и в Украине, что их родное государство движется в нужном направлении.

Украинская правда
Темы: миграцияУкраинамир
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоКитайскую провинцию накрыло наводнение — затопило метро, может прорвать плотину

фотоЗахватил судно в Индийском океане: в Украине первое подозрение за пиратство

В Украине есть угроза "взрывного" роста COVID – НАН

Больных COVID в России на самом деле может быть в 5 раз больше – СМИ

Новости 20 июля: космический полет Безоса, пятый этап вакцинации

фотоГСЧС об аварии на "РовноАзот": Угрозы людям и природе нет

Все новости...
миграция
В Польше работают 1,5 млн украинцев – посол
Поток мигрантов из Беларуси в Литву не уменьшается, более 160 человек за сутки
На границе Литвы и Беларуси силовики открыли огонь из-за нелегальных мигрантов
Последние новости
02:30
США нанесли авиаудар по боевикам в Сомали — впервые при Байдене
01:27
Во Франции заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 150%
00:36
видеоКитайскую провинцию накрыло наводнение — затопило метро, может прорвать плотину
23:53
фотоЗахватил судно в Индийском океане: в Украине первое подозрение за пиратство
23:29
фотоВ Испании завершили строительство самого высокого жилого дома в ЕС
23:11
В Украине есть угроза "взрывного" роста COVID – НАН
22:44
Число жертв наводнения в Германии продолжает расти
22:19
Больных COVID в России на самом деле может быть в 5 раз больше – СМИ
21:57
Новости экономики: Безос слетал в космос, теневые зарплаты
21:41
С помощью шпионской программы Pegasus могли следить за Макроном и министрами
Все новости...