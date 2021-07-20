Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За рубежом проживают от 3 до 5 миллионов украинцев – демограф

Вторник, 20 июля 2021, 15:44
За рубежом проживают от 3 до 5 миллионов украинцев – демограф

За пределами Украины поживают от трех до пяти миллионов ее граждан.

Источник: директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова на форуме "Украина 30. Трудовые ресурсы"

Прямая речь: "Минимум три миллиона, максимум пять миллионов человек".

Детали: Такой ответ она дала на вопрос, сколько сейчас украинских мигрантов проживают за рубежом.

По словам Либановой, главной причиной эмиграции украинцев является неравенство между странами, и люди переезжают туда, где лучшие условия для жизни.

По мнению эксперта, дело здесь не в более высоких зарплатах, а в том, что украинцы не видят своего будущего на родине.

По ее убеждению, чтобы вернуть людей в страну, необходимо дать им уверенность, что светлое будущее может быть и в Украине, что их родное государство движется в нужном направлении.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: миграцияУкраинамир
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
миграция
Орбан: Венгрия не будет выполнять решение ЕС по мигрантам
"Вагнеровцы" могут появиться среди мигрантов, которые ищут путь в ЕС из Беларуси – президент Литвы
Из России на территорию Эстонии попали 11 нелегалов
Последние новости
03:50
В оккупированном Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
Все новости...
Реклама: