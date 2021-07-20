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Литовську фірму запідозрили в постачанні німецьких фільтрів у Крим в обхід санкцій – ЗМІ

Вівторок, 20 липня 2021, 15:54
Литовську фірму запідозрили в постачанні німецьких фільтрів у Крим в обхід санкцій – ЗМІ

Зібране в Литві обладнання фільтрації води в обхід санкцій ЄС опинилося на електростанціях, побудованих в Криму. 

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в спільному розслідуванні Литовського суспільного мовника (LRT), проєкту Scanner та української служби Радіо Свобода.

Литовські журналісти звернули увагу на відеоролик російської компанії "Воронеж-Аква" – одного з підрядників будівництва двох кримських електростанцій, який відповідав за очистку води. На відео з цих ТЕС видно, які саме тут встановлені фільтраційні установки.

Ці ж установки з фіолетовим маркуванням розслідувачі зауважили також на іншому відео – місцевого телеканалу "Вести Севастополь".

Журналісти з’ясували, що виробник фільтраційного обладнання на кримських ТЕС – це німецький бренд Inge GmbH.  Їхнім продавцем з боку Литви виступила фірма Run Engineering, зареєстрована у Каунасі – вільній економічній зоні, де бізнес може отримати пільги чи зекономити на податках.

Хоча компанії Run Engineering відмовили у видачі ліцензії на експорт подвійного призначення, тобто на продукцію, яку можна використовувати як в цивільних, так і військових цілях, ця компанія , в якій 16 працівників, успішно експортувала продукцію російській компанії "Воронеж Аква", а остання з 2016 року будувала в Криму Таврійську і Балаклавську ТЕС.

Сама "Воронеж Аква" зазначає, що її проєктне бюро знаходиться саме в Литві, на діючому в Каунасі підприємстві.

За кілька днів до рішення відмовити у видачі ліцензії Run Engineering експортувала в Росію мембрани німецького виробника Inge GmbH (належить американській компанії DuPont), до якої застосовується спеціальний режим Євросоюзу. Є підозри в тому, що вони могли опинитися в окупованому Криму.

Журналісти звернулись до представників Єврокомісії, що координує спільний підхід країн ЄС у питанні санкцій, і чекають на відповідь.

Окремо розслідувачі встановили, що власниця литовського постачальника Run Engineering Марина Кармишева має тісні зв’язки із російським нафтовим гігантом "Роснефть". А також через низку компаній – із народним депутатом від ОПЗЖ та кумом президента РФ Владіміра Путіна Віктором Медведчуком.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримсанкціїЛитваНімеччина
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