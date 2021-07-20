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Литовскую фирму заподозрили в поставках немецких фильтров в Крым в обход санкций – СМИ

Вторник, 20 июля 2021, 15:54
Литовскую фирму заподозрили в поставках немецких фильтров в Крым в обход санкций – СМИ

Собранное в Литве оборудование для фильтрации воды в обход санкций ЕС оказалось на электростанциях, построенных в Крыму.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в совместном расследовании Литовского общественного вещателя (LRT), проекта Scanner и украинской службы Радио Свобода.

Литовские журналисты обратили внимание на видеоролик российской компании "Воронеж-Аква" - одного из подрядчиков строительства двух крымских электростанций, который отвечал за очистку воды. На видео с этих ТЭС видно, какие именно здесь стоят фильтрационные установки.

Эти же установки с фиолетовой маркировкой расследователи отметили также на другом видео - местного телеканала "Вести Севастополь".

Журналисты выяснили, что производитель фильтрационного оборудования крымских ТЭС - это немецкий бренд Inge GmbH. Их продавцом со стороны Литвы выступила фирма Run Engineering, зарегистрированная в Каунасе - свободной экономической зоне, где бизнес может получить льготы или сэкономить на налогах.

Хотя компании Run Engineering отказали в выдаче лицензии на экспорт двойного назначения, то есть на продукцию, которую можно использовать как в гражданских, так и военных целях, эта компания, в которой 16 работников, успешно экспортировала продукцию российской компании "Воронеж-Аква", а последняя с 2016 года строила в Крыму Таврическую и Балаклавскую ТЭС.

Сама "Воронеж-Аква" отмечает, что ее проектное бюро находится именно в Литве, на действующем в Каунасе предприятии.

За несколько дней до решения отказать в выдаче лицензии Run Engineering экспортировала в Россию мембраны немецкого производителя Inge GmbH (принадлежит американской компании DuPont), к которому применяется специальный режим Евросоюза. Есть подозрения в том, что они могли оказаться в оккупированном Крыму.

Журналисты обратились к представителям Еврокомиссии, которая координирует совместный подход стран ЕС в вопросе санкций, и ждут ответа.

Отдельно расследователи установили, что владелица литовского поставщика Run Engineering Марина Кармышева имеет тесные связи с российским нефтяным гигантом "Роснефть". А также через ряд компаний - с народным депутатом от ОПЗЖ и кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымсанкцииЛитваГермания
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