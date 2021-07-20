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Франція скасувала вимогу щодо ПЛР-тестів для вакцинованих українців

Вівторок, 20 липня 2021, 17:12

Франція скасувала вимогу про ПЛР-тести для громадян України, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу затвердженими в ЄС вакцинами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

"Відмінна новина. Після місяців перерви громадяни України знову можуть легко та вільно подорожувати до Франції (і, звичайно, без візи). Вам просто потрібно зробити щеплення вакциною, визнаною Європейським агентством з лікарських засобів", - написав посол.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія дозволить в’їзд для повністю вакцинованих громадян України з 26 липня. Окрім визнаних в ЄС вакцин також визнаються вакцини Covishield, CoronoVac та BIBP/Sinopharm, які використовуються в Україні.

Нагадаємо, Латвія та Естонія відкрили кордони для українських громадян для всіх типів подорожей, в тому числі з метою туризму. Бельгія також відкрилася для українців згідно з рекомендацією Ради ЄС.

Як відомо, держави ЄС ухвалили рішення внести Україну до списку держав, щодо яких країнам-членам рекомендовано зняти ковідні обмеження на в’їзд.

Читайте також: Подорожі повертаються: правила в’їзду українських туристів до Шенгену і не тільки

Теми: ФранціякоронавірусУкраїна


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