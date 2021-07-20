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Франция отменила требование о ПЦР-тестах для вакцинированных украинцев

Вторник, 20 июля 2021, 17:12
Франция отменила требование о ПЦР-тестах для вакцинированных украинцев

Франция отменила требование о ПЦР-тестах для граждан Украины, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса утвержденными в ЕС вакцинами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"Отличная новость. После месяцев перерыва граждане Украины снова могут легко и свободно путешествовать во Францию ​​(и, конечно, без визы). Вам просто нужно сделать прививки вакциной, признанной Европейским агентством по лекарственным средствам", - написал посол.

Ранее сообщалось, что Финляндия разрешит въезд для полностью вакцинированных граждан Украины с 26 июля. Кроме признанных в ЕС вакцин также признаются вакцины Covishield, CoronoVac и BIBP/Sinopharm, которые используются в Украине.

Напомним, Латвия и Эстония открыли границы для украинских граждан для всех типов путешествий, в том числе с целью туризма. Бельгия также открылась для украинцев согласно рекомендации Совета ЕС.

Как известно, государства ЕС приняли решение внести Украину в список государств, в отношении которых странам-членам рекомендовано снять ковидные ограничения на въезд.

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Темы: ФранциякоронавирусУкраина
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