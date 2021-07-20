Біля суду у справі білоруса Боленкова поштовхалися його прихильники і опоненти

Під стінами суду, де проходить засідання у справі білоруського активіста Олексія Боленкова, сталася сутичка між його прихильниками і опонентами.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Штовханина трапилася під Шостим апеляційним адміністративним судом, де переглядається рішення Шевченківського районного суду міста Києва щодо Боленкова.

Повідомляється, що біля будівлі зібрались близько 30 осіб для його підтримки і близько 20 його опонентів.

Між ними виникла словесна перепалка, після якої сторони закидали один одного яйцями та розпилили газовий балончик.

Відзначається, що поліція втрутилася і швидко навела порядок.

У вівторок відбувся мітинг із вимогами до силовиків припинити переслідування Боленкова й скасувати рішення про його примусову депортацію.

Опоненти Боленкова заявляють, що він – один із засновників терористичного ліворадикального угруповання Ревдія і його треба депортувати.

Довідка: Олексій Боленков – білоруський та український активіст, народився у місті Жлобин у Білорусі. Він брав участь у протестах на Майдані незалежності у Києві у 2013-2014 роках. Сам Боленков називає себе прибічником анархізму.

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