Біля суду у справі білоруса Боленкова поштовхалися його прихильники і опоненти
Під стінами суду, де проходить засідання у справі білоруського активіста Олексія Боленкова, сталася сутичка між його прихильниками і опонентами.
Джерело: Укрінформ
Деталі: Штовханина трапилася під Шостим апеляційним адміністративним судом, де переглядається рішення Шевченківського районного суду міста Києва щодо Боленкова.
Повідомляється, що біля будівлі зібрались близько 30 осіб для його підтримки і близько 20 його опонентів.
Між ними виникла словесна перепалка, після якої сторони закидали один одного яйцями та розпилили газовий балончик.
Відзначається, що поліція втрутилася і швидко навела порядок.
У вівторок відбувся мітинг із вимогами до силовиків припинити переслідування Боленкова й скасувати рішення про його примусову депортацію.
Опоненти Боленкова заявляють, що він – один із засновників терористичного ліворадикального угруповання Ревдія і його треба депортувати.
Довідка: Олексій Боленков – білоруський та український активіст, народився у місті Жлобин у Білорусі. Він брав участь у протестах на Майдані незалежності у Києві у 2013-2014 роках. Сам Боленков називає себе прибічником анархізму.
Передісторія:
- 21 квітня співробітники Нацполіції і Служби безпеки обшукали квартиру білоруського активіста Олексія Боленкова в Києві і попередили його про примусове видворення з території України.
- Адвокати Боленкова оскаржили в суді рішення СБУ про депортацію. Однак, за даними правозахисників, Шевченківський райсуд Києва 22 червня відмовив у задоволенні скарги. Рішення оскаржили в апеляційному суді.