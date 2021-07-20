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У суда по делу белоруса Боленкова потолкались его сторонники и оппоненты

Вторник, 20 июля 2021, 17:17
фото: УКРИНФОРМ

Под стенами суда, где проходит заседание по делу белорусского активиста Алексея Боленкова, произошло столкновение между его сторонниками и оппонентами.

Источник: Укринформ

Детали: Потасовка случилась возле Шестого апелляционного административного суда, где пересматривается решение Шевченковского районного суда города Киева относительно Боленкова.

Сообщается, что у здания собрались около 30 человек для его поддержки и около 20 его оппонентов.

Между ними возникла словесная перепалка, после которой стороны забрасывали друг друга яйцами и распылили газовый баллончик.

Отмечается, что полиция вмешалась и быстро навела порядок.

Во вторник состоялся митинг с требованиями к силовикам прекратить преследование Боленкова и отменить решение о его принудительной депортации.

Оппоненты Боленкова заявляют, что он - один из основателей террористического леворадикальной группировки Ревдия и его надо депортировать.

 

Справка: Алексей Боленков – белорусский и украинский активист, родился в городе Жлобин в Беларуси. Он участвовал в протестах на Майдане независимости в Киеве в 2013-2014 годах. Сам Боленков называет себя сторонником анархизма.

Предыстория:

    • 21 апреля сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины обыскали квартиру белорусского активиста Алексея Боленкова в Киеве и предупредили его о принудительном выдворении с территории Украины.
    • Адвокаты Боленкова обжаловали в суде решение СБУ о депортации. Однако, по данным правозащитников, Шевченковский райсуд Киеве 22 июня отказал в удовлетворении жалобы.
 
 
 

Украинская правда
Темы: БеларусьУкраинадепортация суд
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