У суда по делу белоруса Боленкова потолкались его сторонники и оппоненты

Под стенами суда, где проходит заседание по делу белорусского активиста Алексея Боленкова, произошло столкновение между его сторонниками и оппонентами.

Источник: Укринформ

Детали: Потасовка случилась возле Шестого апелляционного административного суда, где пересматривается решение Шевченковского районного суда города Киева относительно Боленкова.

Сообщается, что у здания собрались около 30 человек для его поддержки и около 20 его оппонентов.

Между ними возникла словесная перепалка, после которой стороны забрасывали друг друга яйцами и распылили газовый баллончик.

Отмечается, что полиция вмешалась и быстро навела порядок.

Во вторник состоялся митинг с требованиями к силовикам прекратить преследование Боленкова и отменить решение о его принудительной депортации.

Оппоненты Боленкова заявляют, что он - один из основателей террористического леворадикальной группировки Ревдия и его надо депортировать.

Справка: Алексей Боленков – белорусский и украинский активист, родился в городе Жлобин в Беларуси. Он участвовал в протестах на Майдане независимости в Киеве в 2013-2014 годах. Сам Боленков называет себя сторонником анархизма.

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