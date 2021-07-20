Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У суда по делу белоруса Боленкова потолкались его сторонники и оппоненты

Вторник, 20 июля 2021, 17:17
У суда по делу белоруса Боленкова потолкались его сторонники и оппоненты
фото: УКРИНФОРМ

Под стенами суда, где проходит заседание по делу белорусского активиста Алексея Боленкова, произошло столкновение между его сторонниками и оппонентами.

Источник: Укринформ

Детали: Потасовка случилась возле Шестого апелляционного административного суда, где пересматривается решение Шевченковского районного суда города Киева относительно Боленкова.

Сообщается, что у здания собрались около 30 человек для его поддержки и около 20 его оппонентов.

Между ними возникла словесная перепалка, после которой стороны забрасывали друг друга яйцами и распылили газовый баллончик.

Отмечается, что полиция вмешалась и быстро навела порядок.

Во вторник состоялся митинг с требованиями к силовикам прекратить преследование Боленкова и отменить решение о его принудительной депортации.

Оппоненты Боленкова заявляют, что он - один из основателей террористического леворадикальной группировки Ревдия и его надо депортировать.

 

Справка: Алексей Боленков – белорусский и украинский активист, родился в городе Жлобин в Беларуси. Он участвовал в протестах на Майдане независимости в Киеве в 2013-2014 годах. Сам Боленков называет себя сторонником анархизма.

Предыстория:

    • 21 апреля сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины обыскали квартиру белорусского активиста Алексея Боленкова в Киеве и предупредили его о принудительном выдворении с территории Украины.
    • Адвокаты Боленкова обжаловали в суде решение СБУ о депортации. Однако, по данным правозащитников, Шевченковский райсуд Киеве 22 июня отказал в удовлетворении жалобы.
 
 
 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьУкраинадепортация суд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Беларусь
В Беларуси демонтируют три лагеря, где обучали российских мобилизованных
Лукашенко уже заговорил о вагнеровцах как защитниках Беларуси
Лукашенко рассказал, где сейчас находится Пригожин и вагнеровцы - не в Беларуси
Последние новости
03:50
В оккупированном Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
Все новости...
Реклама: