У суда по делу белоруса Боленкова потолкались его сторонники и оппоненты
Под стенами суда, где проходит заседание по делу белорусского активиста Алексея Боленкова, произошло столкновение между его сторонниками и оппонентами.
Источник: Укринформ
Детали: Потасовка случилась возле Шестого апелляционного административного суда, где пересматривается решение Шевченковского районного суда города Киева относительно Боленкова.
Сообщается, что у здания собрались около 30 человек для его поддержки и около 20 его оппонентов.
Между ними возникла словесная перепалка, после которой стороны забрасывали друг друга яйцами и распылили газовый баллончик.
Отмечается, что полиция вмешалась и быстро навела порядок.
Во вторник состоялся митинг с требованиями к силовикам прекратить преследование Боленкова и отменить решение о его принудительной депортации.
Оппоненты Боленкова заявляют, что он - один из основателей террористического леворадикальной группировки Ревдия и его надо депортировать.
Справка: Алексей Боленков – белорусский и украинский активист, родился в городе Жлобин в Беларуси. Он участвовал в протестах на Майдане независимости в Киеве в 2013-2014 годах. Сам Боленков называет себя сторонником анархизма.
Предыстория:
- 21 апреля сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины обыскали квартиру белорусского активиста Алексея Боленкова в Киеве и предупредили его о принудительном выдворении с территории Украины.
- Адвокаты Боленкова обжаловали в суде решение СБУ о депортации. Однако, по данным правозащитников, Шевченковский райсуд Киеве 22 июня отказал в удовлетворении жалобы.