На заводі "Рівнеазот" сталася аварія: на місто суне хмара рудого диму

На приватному акціонерному товаристві "Рівнеазот" сталася аварійна зупинка агрегату цеху з азотною кислотою, на місто насувається хмара рудого диму.

Джерело: глава Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook, фото і відео з місця події очевидців, "Рівне.Суспільне"

Пряма мова: "На ПрАТ "Рівнеазот" сталася аварійна зупинка агрегату цеху азотної кислоти.

Постраждалих немає. Ситуація локалізована силами працівників підприємства".

Деталі: Очевидці з місця події відзначають, що хмара бурого диму котиться в сторону міста.

За словами Коваля, оцінкою загроз займається екологічна інспекція.

Він наголосив, що сталася аварійна зупинка (спрацювала автоматика) агрегату 5 цеху неконцентрованої азотної кислоти.

Керівник з комунікацій "Group DF" Олег Арестархов повідомив, що на підприємстві відбулася розгерметизація трубопроводу в цеху азотної кислоти.

Пряма мова: "Була дійсно позаштатна ситуація, але протягом 40 хвилин вона була ліквідована. В результаті надзвичайної ситуації відбувся разовий викид нітрозних газів в незначній кількості на території заводу. Наслідки надзвичайної ситуації повністю ліквідовано власними силами. Жертв та постраждалих немає".

Він запевнив, що показники якості повітря – в межах допустимих норм і жодної загрози навколишньому середовищу та людям немає. Потреби зачиняти вікна немає, запевнив Арестархов.

Підприємство знаходиться у селі Городок за 10 кілометрів від обласного центру.

Речниця Нацполіція області Марія Юстицька повідомила, що на місці події працює слідчо-оперативна група.

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