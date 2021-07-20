На заводе "Ровноазот" произошла авария: на город надвигается облако рыжего дыма
На частном акционерном обществе "Ровноазот" произошла аварийная остановка агрегата цеха с азотной кислотой, на город надвигается облако рыжего дыма.
Источник: глава Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook, фото и видео с места происшествия очевидцев, "Рівне.Суспільне"
Прямая речь: "На ЧАО "Ривнеазот" произошла аварийная остановка агрегата цеха азотной кислоты.
Пострадавших нет. Ситуация локализована силами работников предприятия".
Детали: Очевидцы с места происшествия отмечают, что облако бурого дыма катится в сторону города.
По словам Коваля, оценкой угроз занимается экологическая инспекция.
Он отметил, что произошла аварийная остановка (сработала автоматика) агрегата 5 цеха неконцентрированной азотной кислоты.
Руководитель по коммуникациям "Group DF" Олег Арестархов сообщил, что на предприятии произошла разгерметизация трубопровода в цехе азотной кислоты.
Прямая речь: "Была действительно нештатная ситуация, но в течение 40 минут она была ликвидирована. В результате чрезвычайной ситуации состоялся разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода. Последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидировано собственными силами. Жертв и пострадавших нет".
Он заверил, что показатели качества воздуха - в пределах допустимых норм и никакой угрозы окружающей среде и людям нет. Потребности закрывать окна нет, заверил Арестархов.
Предприятие находится в селе Городок в 10 километрах от областного центра.
Спикер Нацполиция области Мария Юстицкая сообщила, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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