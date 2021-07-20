Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Польщі відреагували на попередження Єврокомісії щодо рішення Суду ЄС

Вівторок, 20 липня 2021, 19:52
У Польщі відреагували на попередження Єврокомісії щодо рішення Суду ЄС

У Польщі заявили, що ознайомляться з документами, надісланими Єврокомісією, та своєю чергою наголосили на необхідності дотримуватись договорів ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP, про це заявив речник уряду Пьотр Мюллер.

"Уряд Польщі проаналізує документи, надані Єврокомісією. Польща, як і інші країни ЄС, наголошує на необхідності дотримуватися положень Договорів ЄС. Вони чітко визначають, які повноваження передаються Євросоюзу, а які залишаються виключними повноваженнями країн-членів", - написав Пьотр Мюллер.

Він додав, що законодавство в Польщі (вочевидь, щодо функціонування судової системи) "подібне до законодавства інших країн ЄС" та що в уряді готові пояснити своє трактування.

Нагадаємо, 14 липня Суд ЄС зобов’язав Польщу негайно призупинити дію національного законодавства, що стосується повноважень Дисциплінарної палати Верховного суду, до ухвалення фінального рішення. 

Майже одразу ж після цього Варшава фактично заявила про відмову виконувати рішення - Конституційний суд Польщі постановив, що присуджені Судом ЄС тимчасові заходи суперечать Конституції Польщі.

15 липня Суд ЄС опублікував нове рішення за позовом Єврокомісії, постановивши, що дисциплінарні процедури проти суддів у Польщі не відповідають законодавству Євросоюзу.

20 липня Єврокомісія надіслала Польщі офіційний запит з приводу того, як країна виконує рішення Суду ЄС у справі щодо повноважень Дисциплінарної палати Верховного суду.

Віцепрезидентка Єврокомісії Вера Йоурова зазначила також, що якщо Польща не просигналізує про свою готовність виконати рішення Суду ЄС від 14 та 15 липня, Єврокомісія почне офіційну процедуру про порушення і Польщі загрожують фінансові санкції.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСПольща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
ЄС
Орбан: Угорщина не буде виконувати рішення ЄС щодо мігрантів
Санкції з часом ще сильніше вдарять по Росії – ЄС
Рада ЄС і Європарламент погодили проєкт розширення виробництва боєприпасів
Останні новини
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
Усі новини...
Реклама: