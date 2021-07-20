У Польщі відреагували на попередження Єврокомісії щодо рішення Суду ЄС

У Польщі заявили, що ознайомляться з документами, надісланими Єврокомісією, та своєю чергою наголосили на необхідності дотримуватись договорів ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP, про це заявив речник уряду Пьотр Мюллер.

"Уряд Польщі проаналізує документи, надані Єврокомісією. Польща, як і інші країни ЄС, наголошує на необхідності дотримуватися положень Договорів ЄС. Вони чітко визначають, які повноваження передаються Євросоюзу, а які залишаються виключними повноваженнями країн-членів", - написав Пьотр Мюллер.

Він додав, що законодавство в Польщі (вочевидь, щодо функціонування судової системи) "подібне до законодавства інших країн ЄС" та що в уряді готові пояснити своє трактування.

Нагадаємо, 14 липня Суд ЄС зобов’язав Польщу негайно призупинити дію національного законодавства, що стосується повноважень Дисциплінарної палати Верховного суду, до ухвалення фінального рішення.

Майже одразу ж після цього Варшава фактично заявила про відмову виконувати рішення - Конституційний суд Польщі постановив, що присуджені Судом ЄС тимчасові заходи суперечать Конституції Польщі.

15 липня Суд ЄС опублікував нове рішення за позовом Єврокомісії, постановивши, що дисциплінарні процедури проти суддів у Польщі не відповідають законодавству Євросоюзу.

20 липня Єврокомісія надіслала Польщі офіційний запит з приводу того, як країна виконує рішення Суду ЄС у справі щодо повноважень Дисциплінарної палати Верховного суду.

Віцепрезидентка Єврокомісії Вера Йоурова зазначила також, що якщо Польща не просигналізує про свою готовність виконати рішення Суду ЄС від 14 та 15 липня, Єврокомісія почне офіційну процедуру про порушення і Польщі загрожують фінансові санкції.