Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Польщі відреагували на попередження Єврокомісії щодо рішення Суду ЄС

Вівторок, 20 липня 2021, 19:52

У Польщі заявили, що ознайомляться з документами, надісланими Єврокомісією, та своєю чергою наголосили на необхідності дотримуватись договорів ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP, про це заявив речник уряду Пьотр Мюллер.

"Уряд Польщі проаналізує документи, надані Єврокомісією. Польща, як і інші країни ЄС, наголошує на необхідності дотримуватися положень Договорів ЄС. Вони чітко визначають, які повноваження передаються Євросоюзу, а які залишаються виключними повноваженнями країн-членів", - написав Пьотр Мюллер.

Він додав, що законодавство в Польщі (вочевидь, щодо функціонування судової системи) "подібне до законодавства інших країн ЄС" та що в уряді готові пояснити своє трактування.

Нагадаємо, 14 липня Суд ЄС зобов’язав Польщу негайно призупинити дію національного законодавства, що стосується повноважень Дисциплінарної палати Верховного суду, до ухвалення фінального рішення. 

Майже одразу ж після цього Варшава фактично заявила про відмову виконувати рішення - Конституційний суд Польщі постановив, що присуджені Судом ЄС тимчасові заходи суперечать Конституції Польщі.

15 липня Суд ЄС опублікував нове рішення за позовом Єврокомісії, постановивши, що дисциплінарні процедури проти суддів у Польщі не відповідають законодавству Євросоюзу.

20 липня Єврокомісія надіслала Польщі офіційний запит з приводу того, як країна виконує рішення Суду ЄС у справі щодо повноважень Дисциплінарної палати Верховного суду.

Віцепрезидентка Єврокомісії Вера Йоурова зазначила також, що якщо Польща не просигналізує про свою готовність виконати рішення Суду ЄС від 14 та 15 липня, Єврокомісія почне офіційну процедуру про порушення і Польщі загрожують фінансові санкції.

Теми: ЄСПольща


powered by lun.ua
Головне сьогодні

США закликали Україну утриматись від критики угоди про "Північний потік-2" - Politico

Головні новини вівторка і ночі: "РівнеАзот", повені в Китаї, політ Безоса

Союзника Трампа арештували за підозрою в роботі на іноземний уряд

В оргкомітеті Токіо-2020 не виключили скасування Олімпійських ігор

фотоЗахопив судно в Індійському океані: в Україні перша підозра за піратство

В Україні є загроза "вибухового" зростання COVID – НАН

Усі новини...
ЄС
ЄС поцікавився у Польщі, як виконується рішення Суду ЄС щодо незалежності судів
У Путіна заявили, що ЄС "суперечливий" щодо війни на Донбасі
Україна, Молдова і Грузія підписали Батумську декларацію щодо інтеграції в ЄС
Останні новини
10:35
З аеропорту Львава евакуювали людей: шукають вибухівку
10:27
фотоУ Дніпрі стався вибух
10:26
Ще 6 країн ЄС можуть відкритися для українців ближчими днями
10:19
"Укрзалізниця" придбала нові ескалатори для центрального вокзалу в Києві
10:04
За добу в Україні зробили більше 100 тисяч щеплень від COVID
09:56
Через негоду затримуються 15 потягів
09:40
CША і Німеччина можуть оголосити про угоду щодо "Північного потоку-2" у середу
09:13
Ворог на Донбасі 12 разів відкривав вогонь і шпигував безпілотниками: є поранений
09:12
2/3 території України можуть стати зоною ризикованого землеробства – міністр
09:11
Аварія на "Рівнеазоті": біля підприємства досліджують ґрунт
Усі новини...