Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Польше отреагировали на предупреждение Еврокомиссии относительно решения Суда ЕС

Вторник, 20 июля 2021, 19:52

В Польше заявили, что ознакомятся с запросом Еврокомиссии по поводу выполнения решения Суда ЕС, и в свою очередь заявили о необходимости придерживаться договоров ЕС.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP, об этом заявил спикер правительства Петр Мюллер.

"Правительство Польши проанализирует документы, предоставленные Еврокомиссией. Польша, как и другие страны ЕС, подчеркивает необходимость соблюдать положения договоров ЕС. Они четко определяют, какие полномочия передаются Евросоюзу, а какие остаются исключительными полномочиями стран-членов", - написал Петр Мюллер.

Он добавил, что законодательство в Польше (очевидно, о функционировании судебной системы) "похожее на законодательство других стран ЕС" и что в правительстве готовы объяснить свою трактовку.

Напомним, 14 июля Суд ЕС обязал Польшу немедленно приостановить действие национального законодательства, касающегося полномочий Дисциплинарной палаты Верховного суда, до принятия финального решения.

Почти сразу же после этого Варшава фактически заявила об отказе выполнять решение - Конституционный суд Польши постановил, что присужденные судом ЕС временные меры противоречат Конституции Польши.

15 июля Суд ЕС опубликовал новое решение по иску Еврокомиссии, постановив, что дисциплинарные процедуры против судей в Польше не соответствуют законодательству Евросоюза.

20 июля Еврокомиссия направила Польше официальный запрос по поводу того, как страна выполняет решение суда ЕС по делу о полномочиях Дисциплинарной палаты Верховного суда.

Вицепрезидент Еврокомиссии Вера Йоурова отметила также, что если Польша не просигнализирует о своей готовности выполнить решение суда ЕС от 14 и 15 июля, Еврокомиссия начнет официальную процедуру о нарушении и Польши грозят финансовые санкции.

Темы: ЕСПольша
powered by lun.ua
Главное сегодня

США призывали Украину воздержаться от критики соглашения по "Северному потоку-2" - Politico

Главные новости вторника и ночи: "Ровноазот", наводнения в Китае, полет Безоса

Союзника Трампа арестовали по подозрению в работе на иностранное правительство

В оргкомитете Токио-2020 не исключили отмены Олимпийских игр

фотоЗахватил судно в Индийском океане: в Украине первое подозрение за пиратство

В Украине есть угроза "взрывного" роста COVID – НАН

Все новости...
ЕС
ЕС поинтересовался у Польши, как выполняется решение суда ЕС о независимости судов
У Путина заявили, что ЕС "противоречивый" по отношению к войне на Донбассе
Украина, Молдова и Грузия подписали Батумскую декларацию по интеграции в ЕС
Последние новости
09:56
Из-за непогоды задерживаются 15 поездов
09:40
CША и Германия могут объявить о сделке по "Северному потоку-2" в среду
09:13
Враг на Донбассе 12 раз открывал огонь и шпионил беспилотниками: есть раненый
09:12
2/3 территории Украины могут стать зоной рискованного земледелия – министр
09:11
Авария на "Ривнеазоте": около предприятия исследуют почву
08:47
США призывали Украину воздержаться от критики соглашения по "Северному потоку-2" - Politico
08:24
инфографикаКоронавирус в Украине: за сутки выявили 655 случаев, 13 человек умерли
08:00
Главные новости вторника и ночи: "Ровноазот", наводнения в Китае, полет Безоса
07:29
COVID-19 в мире: Более 500 тысяч новых случаев, больше всего в Британии
06:57
"Дельта" вызвала более 80% новых COVID-случаев в США
Все новости...