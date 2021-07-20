В Польше отреагировали на предупреждение Еврокомиссии относительно решения Суда ЕС

В Польше заявили, что ознакомятся с запросом Еврокомиссии по поводу выполнения решения Суда ЕС, и в свою очередь заявили о необходимости придерживаться договоров ЕС.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP, об этом заявил спикер правительства Петр Мюллер.

"Правительство Польши проанализирует документы, предоставленные Еврокомиссией. Польша, как и другие страны ЕС, подчеркивает необходимость соблюдать положения договоров ЕС. Они четко определяют, какие полномочия передаются Евросоюзу, а какие остаются исключительными полномочиями стран-членов", - написал Петр Мюллер.

Он добавил, что законодательство в Польше (очевидно, о функционировании судебной системы) "похожее на законодательство других стран ЕС" и что в правительстве готовы объяснить свою трактовку.

Напомним, 14 июля Суд ЕС обязал Польшу немедленно приостановить действие национального законодательства, касающегося полномочий Дисциплинарной палаты Верховного суда, до принятия финального решения.

Почти сразу же после этого Варшава фактически заявила об отказе выполнять решение - Конституционный суд Польши постановил, что присужденные судом ЕС временные меры противоречат Конституции Польши.

15 июля Суд ЕС опубликовал новое решение по иску Еврокомиссии, постановив, что дисциплинарные процедуры против судей в Польше не соответствуют законодательству Евросоюза.

20 июля Еврокомиссия направила Польше официальный запрос по поводу того, как страна выполняет решение суда ЕС по делу о полномочиях Дисциплинарной палаты Верховного суда.

Вицепрезидент Еврокомиссии Вера Йоурова отметила также, что если Польша не просигнализирует о своей готовности выполнить решение суда ЕС от 14 и 15 июля, Еврокомиссия начнет официальную процедуру о нарушении и Польши грозят финансовые санкции.