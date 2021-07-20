За допомогою шпигунської програми Pegasus могли стежити за Макроном та міністрами

За допомогою шпигунської програми Pegasus могли стежити у тому числі за смартфонами президента Франції Еммануеля Макрона і низки французьких міністрів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявило видання Le Monde.

За даними журналістів, смартфони Макрона, тодішнього прем’єр-міністра Едуара Філіппа та ще чотирнадцяти міністрів могли перебувати під стеженням з 2019 року.

Номери президента і міністрів були у списку понад 50 тисяч телефонних номерів, які, як встановив консорціум журналістів на чолі з французькою організацією Forbidden Stories та Amnesty International, перебували під стеженням за допомогою програмного забезпечення Pegasus.

У Єлисейському палаці на запит видання заявили, що якщо ці факти підтвердяться, це буде скандалом і на всю справу потрібно "пролити світло".

Перед цим прокуратура Парижа почала розслідування у зв'язку з інформацією про можливе стеження за допомогою Pegasus за французькими журналістами.

Програмне забезпечення Pegasus ізраїльської NSO Group вважається однією з найкращих шпигунських програм для смартфонів. Стеження може вестися у реальному часі та обходити шифрування месенджерів. Компанія продає програму виключно урядовим відомствам та для боротьби з тероризмом і злочинністю.

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