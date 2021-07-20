С помощью шпионской программы Pegasus могли следить за Макроном и министрами

С помощью шпионской программы Pegasus могли следить в том числе за смартфонами президента Франции Эммануэля Макрона и ряда французских министров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявило издание Le Monde.

По данным журналистов, смартфоны Макрона, тогдашнего премьер-министра Эдуара Филиппа и еще четырнадцати министров могли находиться под слежкой с 2019 года.

Номера президента и министров были в списке более 50 000 телефонных номеров, которые, как установил консорциум журналистов во главе с французской организацией Forbidden Stories и Amnesty International, находились под слежкой с помощью шпионского программного обеспечения Pegasus.

Один из телефонных номеров Макрона мог быть под регулярным слежением как минимум с 2017 года и до недавнего времени. Программу якобы применили спецслужбы Марокко.

В Елисейском дворце на запрос издания заявили, что если эти факты подтвердятся, это будет скандалом и на все дело необходимо "пролить свет".

Перед этим прокуратура Парижа начала расследование в связи с информацией о возможной слежке с помощью Pegasus за французскими журналистами.

Программное обеспечение Pegasus израильской NSO Group считается одной из лучших шпионских программ для смартфонов. Слежение может вестись в реальном времени и обходить шифрования мессенджеров. Компания продает программу исключительно правительственным ведомствам и для борьбы с терроризмом и преступностью.

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