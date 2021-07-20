Хворих на COVID у Росії насправді може бути в 5 разів більше – ЗМІ

Журналісти дізналися, що в реєстрі Міністерства охорони здоров'я Росії, який створили для відстеження числа заражених COVID, понад 29 млн записів. Ця цифра в п'ять разів перевищує офіційну статистику російської влади.

Джерело: спільне розслідування "Медіазона", "Медуза" та "Холод"

Деталі: ЗМІ вивчили сертифікати, які отримують росіяни, які перехворіли на COVID-19 та сертифікати про вакцинацію. Номер сертифіката про хворобу складається з 16 цифр. Розслідувачі з'ясували, що ось останні вісім цифр - унікальний номер перехворілих.

Співрозмовник "Медузи" з регіонального МОЗ підтвердив, що "порядковий номер у реєстрі показує загальну кількість зареєстрованих хворих".

Якщо у людей не підтвердився діагноз COVID, їх видаляють з реєстру і номер присвоюється новому хворому.

У МОЗ і федеральному оперативному штабі спростували це. Там кажуть, що "29 млн - це може бути число росіян, які на 9 липня отримали першу дозу вакцини проти COVID". При цьому журналісти наголошують, що у сертифікатів про вакцинацію і сертифікатів про хвороби різні порядкові номери.

У цьому ж реєстрі є люди і з пневмонією, але яке їх число - невідомо. Журналісти звернулися за даними у Росстат, який раніше надавав статистику за кількістю хворих на пневмонію, а ті відповіли, що більше не отримують від МОЗ ці цифри.

"Медуза" зазначає, що якщо, вважати, що номер сертифіката перехворілих найближче показує кількість хворих ковідом в країні, то показник 29 мільйонів хворих вивів би Росію на третє місце у світі по абсолютній кількості випадків коронавірусу. У перерахунку на мільйон жителів країна піднялася б з 85-го місця на перше, випередивши навіть невеликі держави Андорру і Сейшели.

Нагадаємо: В Росії бушує штам "Дельта". Останнім часом в країні фіксували рекорди заражень з початку пандемії.

Також в Росії дуже висока смертність від COVID. Наприклад, в Британії при 46,5 тисячах заражень в добу зафіксували 96 смертей, у той час, як в РФ при 24 тисячах - майже 800 померлих.

Всього в РФ за час пандемії зареєстровано нібито понад 6 млн випадків COVID та 149 922 померлих.