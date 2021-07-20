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Больных COVID в России на самом деле может быть в 5 раз больше – СМИ

Вторник, 20 июля 2021, 22:19
Больных COVID в России на самом деле может быть в 5 раз больше – СМИ

Журналисты узнали, что в реестре Минздрава России, который создали для отслеживания числа зараженных COVID, более 29 млн записей. Эта цифра в пять раз превышает официальную статистику российских властей.

Источник: совместное расследование "Медиазона", "Медуза" и "Холод"

Детали: СМИ изучили сертификаты, которые получают россияне, переболевшие COVID-19 и сертификаты о вакцинации от инфекции.

Номер сертификата о перенесенной болезни состоит из 16 цифр. Расследователи выяснили, что вот последние восемь цифр — уникальный номер переболевшего.

Собеседник "Медузы" из регионального Минздрава подтвердил, что "порядковый номер в регистре отражает общее количество зарегистрированных заболевших".

Если у людей не подтвердился диагноз COVID, их удаляют из регистра и номер присваивается новому заболевшему.

В Минздраве и федеральном оперативном штабе опровергли данные. Там говорят, что "29 млн - это может быть число россиян, которые на 9 июля получили первую дозу вакцины против COVID". При этом журналисты отмечают, что у сертификатов о вакцинации и сертификатов о болезни разные порядковые номера.

В этом же регистре есть люди и с пневмонией, но каково их число – неизвестно. Журналисты обратились за данными в Росстат, который раньше предоставлял статистику по числу заболевших пневмонией, а те ответили, что больше не получают от Минздрава эти цифры.

"Медуза" отмечает, что если, считать, что номер сертификата переболевшего близко отражает количество заболевших ковидом в стране, то показатель 29 миллионов заболевших вывел бы Россию на третье место в мире по абсолютному количеству случаев коронавируса. В пересчете на миллион жителей страна поднялась бы с 85-го места на первое, опередив даже небольшие государства Андорру и Сейшелы.

Напомним: В России бушует штамм "Дельта". В последнее время в стране фиксировали рекорды заражений с начала пандемии.

Также в России очень высокая смертность от COVID. К примеру, в Британии при 46,5 тысячах заражений в сутки зафиксировали 96 смертей, в то время, как в РФ при 24 тысячах – почти 800 умерших.

Всего в РФ за время пандемии зарегистрировано якобы более 6 млн случаев коронавирусной инфекции и 149 922 умерших.

Темы: Росcиякоронавирусэпидемия
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