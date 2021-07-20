Кількість жертв повені в Німеччині продовжує зростати

Число жертв повені в Німеччині, яка сталася минулого тижня внаслідок сильних дощів, зросла до 169 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Згідно з останніми даними, 117 загинули в федеральній землі Рейнланд-Пфальц. Місцева поліція також повідомляє про 170 зниклих безвісти. У федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія загинули 47 осіб і ще п'яти пропали безвісти.

Також на даний момент близько 40 тисяч осіб в постраждалих районах не мають доступу до електрики та водопроводу.

Канцлер Ангела Меркель у вівторок відвідала сильно постраждале місто Бад-Мюнстерайфель і пообіцяла ретельно вивчити уразливості системи оповіщення про стихійні лиха.

Вона процитувала мера міста, який сказав, що подібного повені не було за 700 років історії.

Меркель також вшанувала пам'ять жертв повені і сказала, що її надихає солідарність, яку вона бачить в постраждалих від повені районах.

За оцінкою німецької будівельної індустрії, відбудова після повеней займе кілька років. В уряді оцінюють вартість майбутніх робіт мільярдами євро.

Нагадаємо, зливи на заході Європи призвели до повеней не лише у Німеччині, а й сусідній Бельгії та Нідерландах. Влада Бельгії повідомила, що кількість загиблих в результаті повеней зросла до 36.

Цими вихідними повінь дісталася Австрії, звідти даних про жертв не надходило.