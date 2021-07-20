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Число жертв наводнения в Германии продолжает расти

Вторник, 20 июля 2021, 22:44

Число жертв наводнения в Германии, произошедшего на прошлой неделе, возросло до 169 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Согласно последним данным, 117 погибли в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Местная полиция также сообщает о 170 пропавших без вести. В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия погибли 47 человек и еще пяти пропали без вести.

Также на данный момент около 40 тысяч человек в пострадавших районах не имеют доступа к электричеству и водопроводу.

Канцлер Ангела Меркель во вторник посетила сильно пострадавший город Бад-Мюнстерайфель и пообещала тщательно изучить уязвимости системы оповещения о стихийных бедствиях.

Она процитировала мэра города, который сказал, что подобного наводнения не было за 700 лет истории.

Меркель также почтила память жертв наводнения и сказала, что ее воодушевляет солидарность, которую она видит в пострадавших от наводнения районах.

По оценке немецкой строительной индустрии, восстановление после наводнений займет несколько лет. В правительстве оценивают стоимость будущих работ миллиардами евро.

Напомним, ливни на западе Европы привели к наводнениям не только в Германии, но и в соседней Бельгии и Нидерландах. Власти Бельгии сообщили, что число погибших в результате наводнений возросло до 36.

В эти выходные наводнения добрались до Австрии, оттуда данных о жертвах не поступало.

Темы: Германияпогода
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