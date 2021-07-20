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Захопив судно в Індійському океані: в Україні перша підозра за піратство

Вівторок, 20 липня 2021, 23:53

Громадянина України затримали та повідомили про підозру за фактом піратства. За даними слідства він захопив судно в Індійському океані та утримував команду 4 дні.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Зазначається, що такий "злочин проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку" в Україні розкрито вперше.

За даними слідства, громадянин України, будучи співробітником іноземної охоронної компанії, надавав послуги з охорони в піратонебезпечних районах судноплавства.

Дослівно: "Під час роботи у липні 2020 року він зі зброєю  прибув на одне із суден під прапором Маршалових островів в західній частині Індійського океану. Використовуючи зброю, повідомив капітана про те, що він захоплює судно та вимагає зміни його курсу до порту Фуджейра, а також виплати грошових коштів. Для підтвердження реальності своїх намірів, здійснив постріл в стелю капітанського містка, що призвело до пошкодження елементів освітлення, після чого вже під погрозою застосування вогнепальної зброї повторив свої вимоги.

Капітан судна віддав наказ старшому механіку перевести машину у режим маневрування, а вимоги громадянина України передав менеджерам компанії судновласника".

Більше деталей: Зазначається, що через 4 дні представники судноплавної компанії погодилися видати чоловікові $6 тисяч в обмін на здачу ним зброї та розблокування роботи судна.

Правоохоронці провели обшуки вдома у підозрюваного, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

 

Українська правда
Теми: Офіс генпрокурорапірати


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