Захватил судно в Индийском океане: в Украине первое подозрение за пиратство

Гражданина Украины задержали и сообщили о подозрении по факту пиратства. За данными следствия он захватил судно в Индийском океане и удерживал команду 4 дня.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Отмечается, что такое "преступление против мира, безопасности человечества и международного правопорядка" в Украине раскрыто впервые.

По данным следствия, гражданин Украины, будучи сотрудником иностранной охранной компании, оказывал услуги по охране в пиратоопасных районах судоходства.

Дословно: "Во время работы в июле 2020 он с оружием прибыл в одно из судов под флагом Маршалловых островов в западной части Индийского океана. Используя оружие, сообщил капитану о том, что он захватывает судно и требует изменения его курса в порт Фуджейра, а также выплаты денежных средств. Для подтверждения реальности своих намерений, выстрелил в потолок капитанского мостика, что привело к повреждению элементов освещения, после чего уже под угрозой применения огнестрельного оружия повторил свои требования.

Капитан судна отдал приказ старшему механику перевести машину в режим маневрирования, а требования гражданина Украины передал менеджерам компании судовладельца".

Больше деталей: Отмечается, что через 4 дня представители судоходной компании согласились выдать мужчине $6 тысяч в обмен на сдачу им оружия и разблокирование работы суда.

Правоохранители провели обыски в доме подозреваемого, решается вопрос об избрании меры пресечения.