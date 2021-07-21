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У Франції захворюваність на COVID-19 за тиждень зросла на 150%

Середа, 21 липня 2021, 01:27

За останній тиждень у Франції спостерегли зростання захворюваності на COVID-19 приблизно на 150%.

Джерело: The Guardian з посиланням на AFP, міністр  охорони здоров'я Франції Олів'є Веран

Пряма мова Верана: "Це означає, що за останній тиждень у нас спостерігається зростання поширення вірусу приблизно на 150%: ми ніколи не бачили цього ні з COVID [вихідною формою], ні з британським варіантом, ні з південноафриканським або бразильським".

Деталі: За попередні 24 години було зареєстровано 18 тисяч випадків.

Уточнюється, що рівень інфікування найвищий з середини травня, коли країна виходила з третього загальнонаціонального локдауну.

Звертаючись до скептиків щодо вакцинації, Веран сказав, що нові цифри свідчать, що "зараз не час для сумнівів і коливань" і що досягнення колективного імунітету за рахунок високого ступеня охоплення вакцинами - "єдиний спосіб, який у нас є ... позбутися COVID раз та назавжди".

Наразі Франція готується до четвертої хвилі інфікувань  через поширення варіанту "Дельта".

Нагадаємо: МОЗ Франції заявив, що більшість останніх випадків зараження коронавірусом в країні зафіксовані серед людей, які не були щеплені.

Теми: Франціякоронавірус


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