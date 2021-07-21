Во Франции заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 150%

За последнюю неделю во Франции наблюдали рост заболеваемости COVID-19 примерно на 150%.

Источник: The Guardian со ссылкой на AFP, министр здравоохранения Франции Оливье Веран

Прямая речь Верана: "Это означает, что за последнюю неделю у нас наблюдается рост распространения вируса примерно на 150%: мы никогда не видели этого ни с COVID [исходной формой], ни с британским вариантом, ни с южноафриканским или бразильским".

Детали: За предыдущие 24 часа было зарегистрировано 18 000 случаев.

Уточняется, что уровень инфицирования самый высокий с середины мая, когда страна выходила из третьего общенационального локдауна.

Обращаясь к скептикам насчет вакцинации, Веран сказал, что новые цифры свидетельствуют, что "сейчас не время для сомнений и колебаний" и достижения коллективного иммунитета за счет высокой степени охвата вакцинами - "единственный способ, который у нас есть... избавиться COVID раз и навсегда ".

Сейчас Франция готовится к четвертой волне заражений из-за распространения варианта "Дельта".

Напомним: Минздрав Франции заявил, что большинство последних случаев заражения коронавирусом в стране зафиксированы среди людей, которые не были привиты.