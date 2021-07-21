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США завдали авіаудару по бойовиках в Сомалі — вперше за Байдена

Середа, 21 липня 2021, 02:30

США завдали повітряного удару по бойовиках "Аль-Шабааб" в Сомалі.

Джерело: Reuters з посиланням на Пентагон

Деталі: Удар був завданий недалеко від Галкайо.

Хоча Штати часто завдавали авіаударів з повітря в Сомалі проти "Аль-Шаабаб", це був перший удар з 20 січня, коли Джо Байден став президентом США.

Уточнюється, що пов'язане з "Аль-Каїдою" повстанське угрупування "Аль-Шабааб" прагне повалити уряд і встановити свою владу в Сомалі, засновану на власному суворому тлумаченні ісламських законів шаріату.

Теми: СШАавіа


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