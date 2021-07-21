США нанесли авиаудар по боевикам в Сомали — впервые при Байдене
Среда, 21 июля 2021, 02:30
США нанесли воздушный удар по боевикам "Аль-Шабааб" в Сомали.
Источник: Reuters со ссылкой на Пентагон
Детали: Удар был нанесен недалеко от Галкайо.
Хотя Штаты часто наносили авиаудары с воздуха в Сомали против "Аль-Шаабаб", это был первый удар с 20 января, когда Джо Байден стал президентом США.
Уточняется, что связанная с "Аль-Каидой" повстанческая группировка "Аль-Шабааб" стремится свергнуть правительство и установить свою власть в Сомали, основанную на собственном строгом толковании исламских законов шариата.