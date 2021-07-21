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США нанесли авиаудар по боевикам в Сомали — впервые при Байдене

Среда, 21 июля 2021, 02:30

США нанесли воздушный удар по боевикам "Аль-Шабааб" в Сомали.

Источник: Reuters со ссылкой на Пентагон

Детали: Удар был нанесен недалеко от Галкайо.

Хотя Штаты часто наносили авиаудары с воздуха в Сомали против "Аль-Шаабаб", это был первый удар с 20 января, когда Джо Байден стал президентом США.

Уточняется, что связанная с "Аль-Каидой" повстанческая группировка "Аль-Шабааб" стремится свергнуть правительство и установить свою власть в Сомали, основанную на собственном строгом толковании исламских законов шариата.

Темы: СШАавиа
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