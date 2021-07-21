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Майже 500 мігрантів у Бельгії голодують, щоб отримати документи, в ООН звертаються до уряду

Середа, 21 липня 2021, 04:20

Протягом майже двох місяців мігранти в Бельгії голодують в центральній церкві і університетських будівлях Брюсселя, намагаючись отримати документи на проживання - за даними неурядових організацій, мова йде про 476 осіб.

Джерело: The Guardian

Деталі: Минулої п'ятниці дехто  почав відмовлятися від води.

Спеціальний доповідач ООН з прав людини і крайньої бідності Олів'є де Шуттер сказав, що "інформація, яку ми отримали, тривожить, і деякі з учасників голодування перебувають між життям і смертю".

Два представники ООН закликали бельгійський уряд надати учасникам документи на тимчасове проживання.

Видання пише, що наростаючий політичний скандал загрожує бельгійському уряду. Заступник прем'єр-міністра П'єр-Ів Дермань сказав, що він та інші міністри-соціалісти підуть з уряду, якщо хтось з учасників голодування помре. Партія Ecolo виступила з аналогічною погрозою скинути коаліцію "Вівальді" на чолі з прем'єр-міністром Александром де Кроо.

Зазначається, що міністр Бельгії у справах біженців та міграції Семмі Махді відмовився надати повну амністію всім працівникам без документів в країні, але створив "нейтральну зону" біля церкви в стилі бароко, в якій проживають деякі з учасників голодування, де вони можуть отримати інформацію про те, як здобути статус резидента.

Де Кроо висловив цілковиту довіру своєму міністру, в той час як союзники по його партії назвали загрозу повалення уряду "безвідповідальною і незрозумілою".

За даними We Are Belgium Too, в Бельгії проживає близько 150 тисяч осіб без документів, багато хто з них, як зазначається, перебувають в країні від п'яти до 10 років і більше.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООНБельгія
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