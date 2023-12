Почти 500 мигрантов в Бельгии голодают, чтобы получить документы, в ООН обращаются к правительству

В течение почти двух месяцев мигранты в Бельгии голодают в центральной церкви и университетских зданиях Брюсселя, пытаясь получить документы на проживание - по данным неправительственных организаций, речь идет о 476 человек.

Источник: The Guardian

Детали: В прошлую пятницу некоторые начали отказываться от воды.

Специальный докладчик ООН по правам человека и крайней бедности Оливье де Шуттер сказал, что "информация, которую мы получили, тревожит, и некоторые из участников голодовки находятся между жизнью и смертью".

Два представителя ООН призвали бельгийское правительство предоставить участникам документы на временное проживание.

Издание пишет, что нарастающий политический скандал грозит бельгийскому правительству. Заместитель премьер-министра Пьер-Ив Дермань сказал, что он и другие министры-социалисты уйдут из правительства, если кто-то из участников голодовки умрет. Партия Ecolo выступила с аналогичной угрозой сбросить коалицию "Вивальди" во главе с премьер-министром Александром де Кроо.

Отмечается, что министр Бельгии по делам беженцев и миграции Сэмми Махди отказался предоставить полную амнистию всем работникам без документов в стране, но создал "нейтральную зону" у церкви в стиле барокко, в которой проживают некоторые из участников голодовки, где они могут получить информацию о том, как получить статус резидента.

Де Кроо выразил полное доверие своему министру, в то время как союзники по его партии назвали угрозу свержения правительства "безответственной и непонятной".

По данным We Are Belgium Too, в Бельгии проживает около 150 тысяч человек без документов, многие из них, как отмечается, находятся в стране от пяти до 10 лет и более.