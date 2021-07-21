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Союзника Трампа арештували за підозрою в роботі на іноземний уряд

Середа, 21 липня 2021, 04:56

Мільярдера і давнього союзника колишнього президента США Дональда Трампа Томаса Баррака арештували в Лос-Анджелесі за звинуваченням у тому, що він нібито діяв як агент уряду ОАЕ.

Джерело: Міністерство юстиції США, в.о. помічника генпрокурора Марк Леско, BBC

Деталі: Баррак був ключовим радником кампанії Трампа в 2016 році.

Згідно з обвинувальним висновком, у справі, окрім Баррака, фігурують  Метью Граймс, який працює на Баррака, і громадянин ОАЕ Рашид Султан Рашид Аль Малік Альшахі.

Всі вони звинувачуються в діях і змові, аби діяти як агенти ОАЕ з квітня 2016 року по квітень 2018 року. Баррака також звинувачують у перешкоджанні здійсненню правосуддя і кількох помилкових заявах під час інтерв'ю з федеральними правоохоронними органами 20 червня 2019 року.

Леско заявив, що "обвинувачені неодноразово використовували дружбу Баррака і доступ до кандидата, який в кінцевому підсумку був обраний президентом (Трампа – УП), високопоставлених представників виборчої кампанії і урядовців, а також американських ЗМІ для просування політичних цілей іноземного уряду, не розкриваючи своєї істинної прихильності".

Леско додав, що поведінка, вказана в обвинувальному висновку, була "не чим іншим, як зрадою" офіційних осіб США, включаючи самого Трампа.

У Мін’юсті США зазначають, що Баррак - безпосередньо і через Альшахі і Граймса - регулярно і неодноразово контактував з вищим керівництвом уряду ОАЕ. Неодноразово Баррак називав Альшахі "секретною зброєю" ОАЕ для просування своєї зовнішньополітичної програми в Сполучених Штатах. BBС пише, що у травні 2016 року Баррак нібито вставив хвалебні висловлювання на адресу ОАЕ в передвиборну промову Трампа. Попередній варіант промови нібито був відправлений Альшахі для передачі офіційним особам ОАЕ. Підсудні також, як стверджується, отримали "тези" від високопоставлених офіційних осіб ОАЕ для використання у виступах у ЗМІ.

Як зазначається, ні Альшахі, ні Баррак, ні Граймс не повідомили генерального прокурора США про те, що вони діють в Штатах як агенти іноземного уряду.

Представник Баррака заявив, що він не визнаватиме себе винним.

Баррак і Граймс були заарештовані в Каліфорнії у вівторок вранці, а Альшахі залишається на волі.

Теми: СШАТрамп


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