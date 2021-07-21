Союзника Трампа арестовали по подозрению в работе на иностранное правительство

Миллиардера и давнего союзника бывшего президента США Дональда Трампа Томаса Баррака арестовали в Лос-Анджелесе по обвинению в том, что он якобы действовал как агент правительства ОАЭ.



Источник: Министерство юстиции США, и.о. помощника генпрокурора Марк Леско, BBC



Детали: Баррак был ключевым советником кампании Трампа в 2016 году.

Согласно обвинительному заключению, в деле, кроме Баррака, фигурируют Мэтью Граймс, который работает на Баррака, и гражданин ОАЭ Рашид Султан Рашид Аль Малик Альшахи.

Все они обвиняются в действиях и заговоре, чтобы действовать как агенты ОАЭ апреля 2016 по апрель 2018 года. Баррака также обвиняют в препятствовании вершению правосудия и нескольких ложных заявлениях во время интервью с федеральными правоохранительными органами 20 июня 2019 года.

Леско заявил, что "обвиняемые неоднократно использовали дружбу Баррака и доступ к кандидату, который в конечном итоге был избран президентом (Трампу - УП), высокопоставленных представителей избирательной кампании и чиновников, а также американских СМИ для продвижения политических целей иностранного правительства, не раскрывая своей истинной приверженности".

Леско добавил, что поведение, указанное в обвинительном заключении, было "не чем иным, как предательством" официальных лиц США, включая самого Трампа.

В Минюсте США отмечают, что Баррак - непосредственно и через Альшахи и Граймса - регулярно и неоднократно контактировал с высшим руководством правительства ОАЭ. Неоднократно Баррак называл Альшахи "секретным оружием" ОАЭ для продвижения своей внешнеполитической программы в Соединенных Штатах. BBС пишет, что в мае 2016 года Баррак якобы вставил хвалебные высказывания в адрес ОАЭ в предвыборную речь Трампа. Предыдущий вариант речи якобы был отправлен Альшахи для передачи официальным лицам ОАЭ. Подсудимые также, как утверждается, получили "тезисы" от высокопоставленных официальных лиц ОАЭ для использования в выступлениях в СМИ.

Как отмечается, ни Альшахи, ни Баррак, ни Граймс не уведомили генерального прокурора США о том, что они действуют в Штатах как агенты иностранного правительства.

Представитель Баррака заявил, что он не будет признавать себя виновным.

Баррак и Граймс были арестованы в Калифорнии во вторник утром, а Альшахи остается на свободе.