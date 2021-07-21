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Коронавірус в Україні: за добу виявили 655 випадків, 13 людей померли

Середа, 21 липня 2021, 08:24

За добу 20 липня в Україні зафіксували 655 нових випадків COVID-19, серед них летальних – 13.

Джерело: сайт Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Госпіталізовано з хворобою 508 осіб, одужали 577 людей, тести зробили 43 503 особам.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 245 930 осіб, одужало – 2 182 502 особи, померло – 52 769, проведено ПЛР-тестувань – 11 200 678.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (232), Одеській (59), Харківській (41), Донецькій (39) та Запорізькій (31) областях.

 

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019


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