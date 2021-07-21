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Коронавирус в Украине: за сутки выявили 655 случаев, 13 человек умерли

Среда, 21 июля 2021, 08:24
Коронавирус в Украине: за сутки выявили 655 случаев, 13 человек умерли

За сутки 20 июля в Украине зафиксировали 655 новых случаев COVID-19, среди них летальных - 13.

Источник: сайт Министерство здравоохранения

Детали: Госпитализированы с болезнью 508 человек, выздоровели 577, тесты сделали 43 503 людям.

За все время пандемии в Украине заболело 2 245 930 человек, выписаны – 2 182 502, умерли - 52 769, проведено ПЦР-тестов – 11 200 678.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (232), Одесской (59), Харьковской (41), Донецкой (39) и Запорожской (31) областях.

 

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда

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Темы: коронавирусCovid-2019
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