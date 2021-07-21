CША і Німеччина можуть оголосити про угоду щодо "Північного потоку-2" у середу

США і Німеччина досягли угоди, яка дозволяє завершити будівництво російського газопроводу "Північний потік-2", та можуть оголосити про домовленість у середу.

Про це пише видання The Wall Street Journal з посиланням на офіційних осіб з Берліна і Вашингтона, повідомляє "Європейська правда".

Адміністрація Байдена фактично відмовиться від давньої опозиції Вашингтона до газопроводу "Північний потік-2". Німеччина, відповідно до угоди, погодиться допомогти Україні в енергетичних проєктах і дипломатії.

У вівторок офіційні особи США заявили, що Байден продовжує виступати проти будівництва трубопроводу і розглядає його як інструмент Кремля з розширення свого впливу, але вважає об'єднання союзників найбільш ефективним способом протидії Москві.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що США та Німеччина оголосять про угоду щодо "Північного потоку-2" найближчими днями, але багато деталей залишалися невідомими.

За даними ЗМІ, ​​у проєкті угоди між США та Німеччиною щодо російського газопроводу "Північний потік-2" передбачаються зобов'язання застосувати санкції та інші заходи стримування на випадок, якщо Росія спробує використати газопровід як зброю проти України.

Видання Politico стверджує, що представники адміністрації президента США Джо Байдена закликали своїх українських колег утриматися від критики майбутнього угоди з Німеччиною щодо "Північного потоку-2".