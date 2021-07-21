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CША и Германия могут объявить о сделке по "Северному потоку-2" в среду

Среда, 21 июля 2021, 09:40

США и Германия достигли соглашения, которое позволяет завершить строительство российского газопровода "Северный поток-2", и могут объявить о договоренности в среду.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц из Берлина и Вашингтона, сообщает "Европейская правда".

Администрация Байдена фактически откажется от старой оппозиции Вашингтона к газопроводу "Северный поток-2". Германия, в соответствии с соглашением, согласится помочь Украине в энергетических проектах и ​​дипломатии.

Во вторник официальные лица США заявили, что Байден продолжает выступать против строительства трубопровода и рассматривает его как инструмент Кремля по расширению своего влияния, но считает объединение союзников наиболее эффективным способом противодействия Москве.

Ранее агентство Reuters сообщало, что США и Германия объявят о сделке по "Северному потоку-2" в ближайшие дни, но многие детали оставались неизвестными.

По данным СМИ, в проекте соглашения между США и Германией по российскому газопроводу "Северный поток-2" предусматриваются обязательства применить санкции и другие меры сдерживания на случай, если Россия попытается использовать газопровод в качестве оружия против Украины.

Издание Politico утверждает, что представители администрации президента США Джо Байдена призывали своих украинских коллег воздержаться от критики будущего соглашения с Германией по "Северному потоку-2".

Темы: Северный поток-2СШАГерманияРосcиягаз
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