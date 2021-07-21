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Через негоду затримуються 15 потягів

Середа, 21 липня 2021, 09:56

У зв'язку із погодними умовами 15 поїздів прямують із запізненням.

Джерело: "Укрзалізниця" в Telegram

Деталі: Станом на 9:00 затримуються рейси:

▪️№137 Лисичанськ — Хмельницький (затримується на 2 години 50 хвилин);

▪️№64 Київ — Харків (затримується на 2 години 36 хвилин);

▪️№101 Київ — Херсон (затримується на 2 години);

▪️№15 Харків — Рахів (затримується на 2 години);

▪️№126 Київ — Костянтинів (затримується на 1 годину 45 хвилин);

▪️№188 Ковель — Миколаїв (затримується на 1 годину);

▪️№232 Генічеськ — Івано-Франківськ (затримується на 1 годину);

▪️№87 Новоолексіївка — Ковель (затримується на 1 годину);

▪️№72 Київ — Запоріжжя (затримується на 45 хвилин);

▪️№204 Генічеськ — Кривий Ріг (затримується на 42 хвилини);

▪️№868 Гречани — Київ (затримується на 42 хвилини);

▪️№11 Новоолексіївка — Київ (затримується на 37 хвилини);

▪️№282 Хмельницький — Генічеськ (затримується на 30 хвилини);

▪️№9 Київ — Маріуполь (затримується на 30 хвилини);

▪️№19 Київ — Попасна (затримується на 30 хвилини).

Нагадаємо: Ще 19 липня грозовий фронт над Україною утворив потужні хмари висотою до 12 км.

Українська правда
Теми: залізницяпогодатранспортУкрзалізниця


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