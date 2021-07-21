Через негоду затримуються 15 потягів
У зв'язку із погодними умовами 15 поїздів прямують із запізненням.
Джерело: "Укрзалізниця" в Telegram
Деталі: Станом на 9:00 затримуються рейси:
▪️№137 Лисичанськ — Хмельницький (затримується на 2 години 50 хвилин);
▪️№64 Київ — Харків (затримується на 2 години 36 хвилин);
▪️№101 Київ — Херсон (затримується на 2 години);
▪️№15 Харків — Рахів (затримується на 2 години);
▪️№126 Київ — Костянтинів (затримується на 1 годину 45 хвилин);
▪️№188 Ковель — Миколаїв (затримується на 1 годину);
▪️№232 Генічеськ — Івано-Франківськ (затримується на 1 годину);
▪️№87 Новоолексіївка — Ковель (затримується на 1 годину);
▪️№72 Київ — Запоріжжя (затримується на 45 хвилин);
▪️№204 Генічеськ — Кривий Ріг (затримується на 42 хвилини);
▪️№868 Гречани — Київ (затримується на 42 хвилини);
▪️№11 Новоолексіївка — Київ (затримується на 37 хвилини);
▪️№282 Хмельницький — Генічеськ (затримується на 30 хвилини);
▪️№9 Київ — Маріуполь (затримується на 30 хвилини);
▪️№19 Київ — Попасна (затримується на 30 хвилини).
Нагадаємо: Ще 19 липня грозовий фронт над Україною утворив потужні хмари висотою до 12 км.