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Грозові хмари над Україною мають висоту до 12 км, а вітер здатен ламати дерева

Понеділок, 19 липня 2021, 12:37
Грозові хмари над Україною мають висоту до 12 км, а вітер здатен ламати дерева

Грозовий фронт над Україною утворює потужні хмари висотою до 12 км і температурою на вершинах близько -60°С, а посилення вітру здатне пригинати та ламати дерева. 

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно: "Холодний фронт із хвилями просувається із північного-заходу, вздовж лінії фронту утворюються потужні грозові хмари висотою до 12 км із температурою на вершинах близько -60°С, під хмарами випадають дощі зливового характеру, шквали та град".

Деталі: Синоптики пояснили, що під час випадіння опадів із хмари опускається переохолоджене повітря, і вдаряючись об землю поширюється, ніби ударна хвиля.

У цій "ударній хвилі" повітря обертається навколо горизонтальної вісі і може досягати раптово великих швидкостей.

 

Відзначається, що такий вітер має назву шквалистого низхідного посилення вітру, яке здатне пригинати та ламати дерева.

Нагадаємо: 

Українська правда

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Теми: погодаУкраїна
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