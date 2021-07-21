За добу в Україні зробили більше 100 тисяч щеплень від COVID

В Україні за добу 20 липня вакцинували 100 003 людини.

Джерело: пресслужба Міністерства охорони здоров’я

Деталі: Першу дозу отримали 60 587 людей, повністю імунізовані - 39 416 українців.

У МОЗ зазначають, що за 20 днів липня в Україні зробили більше щеплень від COVID-19, аніж за весь червень - понад 1,6 мільйона.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 778 377 людей, з них отримали 1 дозу – 2 778 375 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 501 291 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом в Україні проведено 4 279 666 щеплень.

У МОЗ нагадують, що вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби.