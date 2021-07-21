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За сутки в Украине сделали более 100 тысяч прививок от COVID

Среда, 21 июля 2021, 10:04

В Украине за сутки 20 июля вакцинировали 100 003 человека.

Источник: пресс-служба Министерства здравоохранения

Детали: Первую дозу получили 60 587 человек полностью иммунизированы - 39 416 украинцев.

В Минздраве отмечают, что за 20 дней июля в Украине сделали больше прививок от COVID-19, чем за весь июнь - более 1,6 миллиона.

Всего с начала прививочной кампании привиты 2 778 377 человек, из них получили 1 дозу - 2 778 375 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 501 291 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего в Украине сделали 4 279 666 прививок.

 

В Минздраве напоминают, что вакцинация - это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирус
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