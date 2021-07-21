У Дніпрі стався вибух
Середа, 21 липня 2021, 10:27
Поліцейські Дніпра встановлюють обставини вибуху у будинку в Соборному районі міста.
Джерело: поліція Дніпропетровщини
Дослівно: "Зараз на місці події працюють правоохоронці. Внаслідок вибуху постраждалих немає".
Деталі: 21 липня близько 07.00 до поліції надійшло повідомлення про вибух у нежитловому приміщенні на першому поверсі одного з будинків на проспекті Дмитра Яворницького в Соборному районі.
Внаслідок вибуху будинок отримав механічні пошкодження у вигляді вибитих вікон.
На місці події працюють слідчо-оперативна група відділення поліції, вибухотехніки, кінологи, працівники ДСНС та СБУ.
Встановлюються всі обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Українська правда