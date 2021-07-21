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В Днепре произошел взрыв

Среда, 21 июля 2021, 10:27
В Днепре произошел взрыв

Полицейские Днепра устанавливают обстоятельства взрыва в доме в Соборном районе города.

Источник: полиция Днепропетровщины

Дословно: "Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. В результате взрыва пострадавших нет".

Детали: 21 июля около 07.00 в полицию поступило сообщение о взрыве в нежилом помещении на первом этаже одного из домов на проспекте Дмитрия Яворницкого в Соборном районе.

В результате взрыва дом получил механические повреждения в виде выбитых окон.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа отделения полиции, взрывотехники, кинологи, сотрудники ГСЧС и СБУ.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Украинская правда

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Темы: Днепрвзрывполиция
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