В Днепре произошел взрыв

Полицейские Днепра устанавливают обстоятельства взрыва в доме в Соборном районе города.

Источник: полиция Днепропетровщины

Дословно: "Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. В результате взрыва пострадавших нет".

Детали: 21 июля около 07.00 в полицию поступило сообщение о взрыве в нежилом помещении на первом этаже одного из домов на проспекте Дмитрия Яворницкого в Соборном районе.

В результате взрыва дом получил механические повреждения в виде выбитых окон.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа отделения полиции, взрывотехники, кинологи, сотрудники ГСЧС и СБУ.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об открытии уголовного производства.