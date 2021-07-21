В Днепре произошел взрыв
Среда, 21 июля 2021, 10:27
Полицейские Днепра устанавливают обстоятельства взрыва в доме в Соборном районе города.
Источник: полиция Днепропетровщины
Дословно: "Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. В результате взрыва пострадавших нет".
Детали: 21 июля около 07.00 в полицию поступило сообщение о взрыве в нежилом помещении на первом этаже одного из домов на проспекте Дмитрия Яворницкого в Соборном районе.
В результате взрыва дом получил механические повреждения в виде выбитых окон.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа отделения полиции, взрывотехники, кинологи, сотрудники ГСЧС и СБУ.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Украинская правда