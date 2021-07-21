З аеропорту Львова евакуювали людей: знайшли підозрілу сумку

Правоохоронці перевіряють повідомлення про замінування міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького, пасажирів та працівників евакуювали.

Джерело: пресслужба поліції Львівської області

Деталі: 21 липня близько 9.25, до поліції надійшло повідомлення від працівників служби безпеки аеропорту "Львів" про те, що на території аеропорту виявлено підозрілу сумку, в якій може бути вибухівка.

Повідомляється, що зараз проводиться евакуація працівників та пасажирів, поліцейські обстежують приміщення аеропорту та прилеглу територію.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи, співробітники інших служб поліції Львівщини та патрульні поліцейські.