Из аэропорта Львова эвакуировали людей: нашли подозрительную сумку

Правоохранители проверяют сообщение о заминировании международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого, пассажиров и работников эвакуировали.

Источник: пресс-служба полиции Львовской области

Детали: 21 июля около 9.25, в полицию поступило сообщение от работников службы безопасности аэропорта "Львов" о том, что на территории аэропорта обнаружена подозрительная сумка, в которой может быть взрывчатка.

Сообщается, что сейчас проводится эвакуация работников и пассажиров, полицейские обследуют здание аэропорта и прилегающую территорию.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи, сотрудники других служб полиции Львовщины и патрульные полицейские.