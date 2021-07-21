Из аэропорта Львова эвакуировали людей: нашли подозрительную сумку
Среда, 21 июля 2021, 10:35
Правоохранители проверяют сообщение о заминировании международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого, пассажиров и работников эвакуировали.
Источник: пресс-служба полиции Львовской области
Детали: 21 июля около 9.25, в полицию поступило сообщение от работников службы безопасности аэропорта "Львов" о том, что на территории аэропорта обнаружена подозрительная сумка, в которой может быть взрывчатка.
Сообщается, что сейчас проводится эвакуация работников и пассажиров, полицейские обследуют здание аэропорта и прилегающую территорию.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи, сотрудники других служб полиции Львовщины и патрульные полицейские.
Украинская правда