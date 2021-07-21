Українські "Буки" відбили атаку умовного ворога біля Криму

На адмінкордоні з окупованим Кримом бойові розрахунки зенітних ракетних комплексів "Бук" потренувалися відбивати авіаційні удари умовного противника. Усі цілі знищені.

Джерело: командування Об'єднаних сил ЗСУ у Facebook

Деталі: За словами командувача Об’єднаних сил Сергія Наєва, підрозділ ЗРК здійснив багатокілометровий тривалий марш на техніці до позиційного району. На місці військові розгорнули комплекси на необладнаних позиціях, відпрацювали пошук, виявлення, захоплення та супроводження повітряних цілей.

На завершення тренування "Буки" виконали умовні пуски по повітряним цілям, прикривши таким чином важливі об’єкти цивільної й військової інфраструктури від авіаудару.

Пряма мова Наєва: "Підрозділ із завданням впорався добре. Виконання практичних дій здійснювалося на незнайомій місцевості в умовах складної наземної, повітряної та радіоелектронної обстановки. Розрахунки швидко заступили на бойове чергування, автоматично взяли на супроводження та знищили виявлені радіо-локаційною станцією цілі умовного противника ще до моменту входження їх в район відповідальності".