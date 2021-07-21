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Украинские "Буки" отбили атаку условного противника возле Крыма

Среда, 21 июля 2021, 10:44
Украинские Буки отбили атаку условного противника возле Крыма

На админгранице с оккупированным Крымом боевые расчеты зенитных ракетных комплексов "Бук" потренировались отражать авиационные удары условного противника. Все цели уничтожены.

Источник: командование Объединенных сил ВСУ в Facebook

Детали: По словам командующего Объединенных сил Сергея Наева, подразделение ЗРК совершило многокилометровый длительный марш на технике к позиционному району. На месте военные развернули комплексы на необорудованных позициях, отработали поиск, обнаружение, захват и сопровождение воздушных целей.

 

В завершение тренировки "Буки" выполнили условные пуски по воздушным целям, прикрыв таким образом важные объекты гражданской и военной инфраструктуры от авиаудара.

 

Прямая речь Наева: "Подразделения с заданием справилось хорошо. Выполнение практических действий осуществлялось на незнакомой местности в условиях сложной наземной, воздушной и радиоэлектронной обстановки. Расчеты быстро заступили на боевое дежурство, автоматически взяли на сопровождение и уничтожили обнаруженные радио-локационной станцией цели условного противника еще до момента вхождения их в район ответственности".

Украинская правда

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Темы: Вооруженные силыКрыморужиеРосcия
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