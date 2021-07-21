Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украинские "Буки" отбили атаку условного противника возле Крыма

Среда, 21 июля 2021, 10:44

На админгранице с оккупированным Крымом боевые расчеты зенитных ракетных комплексов "Бук" потренировались отражать авиационные удары условного противника. Все цели уничтожены.

Источник: командование Объединенных сил ВСУ в Facebook

Детали: По словам командующего Объединенных сил Сергея Наева, подразделение ЗРК совершило многокилометровый длительный марш на технике к позиционному району. На месте военные развернули комплексы на необорудованных позициях, отработали поиск, обнаружение, захват и сопровождение воздушных целей.

 

В завершение тренировки "Буки" выполнили условные пуски по воздушным целям, прикрыв таким образом важные объекты гражданской и военной инфраструктуры от авиаудара.

 

Прямая речь Наева: "Подразделения с заданием справилось хорошо. Выполнение практических действий осуществлялось на незнакомой местности в условиях сложной наземной, воздушной и радиоэлектронной обстановки. Расчеты быстро заступили на боевое дежурство, автоматически взяли на сопровождение и уничтожили обнаруженные радио-локационной станцией цели условного противника еще до момента вхождения их в район ответственности".

Украинская правда
Темы: Вооруженные силыКрыморужиеРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

ЕС подталкивает страны к Третьей мировой – Лукашенко

Новости 21 июля: встреча Зеленского с Байденом, соглашение по "Северному потоку-2"

Байден ждет Зеленского в Белом доме 30 августа

Вода для Крыма: оккупанты выделили 222 млн на скважины

видеоНа станции "Крещатик" произошла драка, молодчики пустили слезоточивый газ

Советник Госдепа: Участие США в нормандском формате – не то, что решит проблему

Все новости...
Вооруженные силы
Украина теряет военную авиацию: самолеты стареют, летчики увольняются – СМИ
В больнице скончался боец ООС, раненный во время обстрела боевиков
"Был у меня друг, а теперь есть подруга". Как украинские ЛГБТ-военные выходят из тени
Последние новости
21:54
Зеленский ответил на приглашение Байдена
21:45
В Латвии штамм "Дельта" составляет уже 80% заражений
21:32
ЕС подталкивает страны к Третьей мировой – Лукашенко
21:17
Витренко рассказал, планирует ли еще раз подаваться на должность главы "Нафтогаза"
20:57
Новости 21 июля: встреча Зеленского с Байденом, соглашение по "Северному потоку-2"
20:43
Нардеп от "слуг" предлагает продавать алкоголь и сигареты только в спецмагазинах
20:30
Словакия открылась для вакцинированных украинцев
20:19
Официальный курс: гривня немного ослабла к доллару и евро
19:56
Байден ждет Зеленского в Белом доме 30 августа
19:36
Оккупанты дважды нарушили "тишину", в ВСУ один ранен
Все новости...