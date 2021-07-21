Колишній заступник глави МВС Молдови влаштував бійку в ефірі з ексрадником президента

Колишній заступник міністра внутрішніх справ Молдови Геннадій Косован і ексрадник президентки Маї Санду Сергій Тофілат побилися в ефірі телепрограми.

Про це пише видання Newsmaker, повідомляє "Європейська правда".

Бійка відбулася в ефірі програми Ora Expertizei на телеканалі Jurnal TV.

Конфлікт почався після того, як Тофілат назвав Косована "недоноском", пише видання.

Один з гостей програми, член партії "Альянс за об'єднання румунів" (AUR) Дорін Кіртоаке повідомив, що в студію телеканалу викликали швидку допомогу. Пізніше ведучий програми Дмитрій Мішин заявив, що Тофілат і Косован владнали конфлікт, і опублікував фото, на якому вони тиснуть один одному руки.

Тофілат наступного дня вибачився за свою поведінку. На своїй сторінці в Facebook він написав, що шкодує через те, що трапилося.

"Дорогі друзі, я шкодую через те, що сталося в студії Jurnal TV. Це була ситуація, в якій я не зміг контролювати свої емоції, і мені дуже шкода. Насильство неприпустиме, суперечки не вирішуються таким чином, про що б вони не були", - написав колишній радник президентки Молдови.