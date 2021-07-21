Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Бывший замглавы МВД Молдовы устроил драку в эфире с экс-советником президента

Среда, 21 июля 2021, 11:14
Бывший замглавы МВД Молдовы устроил драку в эфире с экс-советником президента

Бывший заместитель министра внутренних дел Молдовы Геннадий Косован и экс-советником президента Майи Санду Сергей Тофилат подрались в эфире телепрограммы.

Об этом пишет издание Newsmaker, сообщает "Европейская правда".

Драка произошла в эфире программы Ora Expertizei на телеканале Jurnal TV.

Конфликт начался после того, как Тофилат назвал Косована "недоноском", пишет издание.

В ответ Косован вылил на него стакан воды. После этого Тофилат ударил Косована и повалил на пол. В этот момент прямой эфир прервали.

Один из гостей программы, член партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Дорин Киртоакэ сообщил, что в студию телеканала вызвали скорую помощь. Позже ведущий программы Дмитрий Мишин заявил, что Тофилат и Косован уладили конфликт, и опубликовал фото, на котором они пожимают друг другу руки.

Тофилат на следующий день извинился за свое поведение. На своей странице в Facebook он написал, что сожалеет о случившемся.

"Дорогие друзья, я сожалею о том, что произошло в студии Jurnal TV. Это была ситуация, в которой я не смог контролировать свои эмоции, и мне очень жаль. Насилие недопустимо, споры не решаются таким образом, о чем бы они ни были", - написал бывший советник президента Молдовы.

Темы: Молдова
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Молдова
В Молдове будут судить двух россиян за шпионаж в пользу Москвы
500 дней вторжения РФ: Санду поблагодарила украинцев за мир в Молдове
"Зерновой коридор" сместился на дунайские порты, перевозчики ждут тарифы от Молдовы
Последние новости
03:50
В оккупированном Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
Все новости...
Реклама: