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Бывший замглавы МВД Молдовы устроил драку в эфире с экс-советником президента

Среда, 21 июля 2021, 11:14

Бывший заместитель министра внутренних дел Молдовы Геннадий Косован и экс-советником президента Майи Санду Сергей Тофилат подрались в эфире телепрограммы.

Об этом пишет издание Newsmaker, сообщает "Европейская правда".

Драка произошла в эфире программы Ora Expertizei на телеканале Jurnal TV.

Конфликт начался после того, как Тофилат назвал Косована "недоноском", пишет издание.

В ответ Косован вылил на него стакан воды. После этого Тофилат ударил Косована и повалил на пол. В этот момент прямой эфир прервали.

Один из гостей программы, член партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Дорин Киртоакэ сообщил, что в студию телеканала вызвали скорую помощь. Позже ведущий программы Дмитрий Мишин заявил, что Тофилат и Косован уладили конфликт, и опубликовал фото, на котором они пожимают друг другу руки.

Тофилат на следующий день извинился за свое поведение. На своей странице в Facebook он написал, что сожалеет о случившемся.

"Дорогие друзья, я сожалею о том, что произошло в студии Jurnal TV. Это была ситуация, в которой я не смог контролировать свои эмоции, и мне очень жаль. Насилие недопустимо, споры не решаются таким образом, о чем бы они ни были", - написал бывший советник президента Молдовы.

Темы: Молдова
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